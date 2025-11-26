AEK Atene, Brignoli: "Migliore portiere in Serie A? De Gea è fuori categoria"

Alberto Brignoli, portiere dell’AEK Atene che domani sfiderà la Fiorentina in Conference League, ha parlato ai microfoni di Sky:

Tanti italiani e tanti ex Serie A in Grecia. Che impressioni avete avuto della Fiorentina?

"Sì, siamo tanti all’AEK e il campionato greco sta crescendo molto, fa piacere. Sappiamo che la Fiorentina ha avuto delle difficoltà, ma è una squadra forte e con qualità. Sarà una partita difficile: non possiamo affidarci al fatto che abbia avuto un inizio complicato, non la prenderemo sotto gamba. La Fiorentina ha cambiato allenatore da poco: i giocatori avranno voglia di uscire da questo momento, avranno una motivazione maggiore e sicuramente non sarà facile. Davanti hanno grande individualità. Non ci aspettiamo di trovare una squadra in difficoltà, non dobbiamo guardare solo i risultati: sono in crescita, sarà una partita difficilissima."

Il miglior portiere della Serie A?

"Mi piacciono molto Suzuki, Provedel e Caprile, ma devo dire che De Gea è fuori categoria."