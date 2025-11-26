Brignoli ricorda il gol al Milan di Gattuso: "Più unico che raro. Spero di rivedere l'Italia ai Mondiali"

Il gol di un portiere è difficile da dimenticare, figuriamoci se arriva al 95’ e vale il pareggio del Benevento con il Milan. Alberto Brignoli, estremo difensore oggi in forza all’AEK Atene, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, ha ricordato oggi in conferenza stampa quella rete, segnata quando sulla panchina dei rossoneri c’era l’attuale commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso.

Le parole di Brignoli: “Quell'episodio fu più unico che raro. È bello essere ricordato per quello, mi fa piacere. Ma ormai è passato. A Gattuso non posso solo che fare un grosso in bocca al lupo nella speranza di rivedere la Nazionale al Mondiale, ho anche tanti ex compagni in squadra e se lo meritano”.

La conferenza stampa di Brignoli.