Live TMW AEK Atene, Brignoli: "Con la Fiorentina non sarà facile. De Gea? Carriera che parla per lui"

In casa AEK Atene è giornata di vigilia del match di Conference League contro la Fiorentina, in programma domani sera al Franchi alle ore 21:00 e valida per la quarta giornata della League Phase della competizione. Il portiere dei greci - con passato in Serie A - Alberto Brignoli parlerà a partire dalle 19:00 dalla sala stampa dello stadio dei viola. Segui con noi la diretta testuale di TuttoMercatoWeb.

Ore 18:00 - inizio conferenza stampa.

Cosa pensa del momento difficile della Fiorentina?

"Sappiamo che la Fiorentina sta attraversando un momento di transizione ma resta un club con tradizione e con una rosa forte. Non ci aspettiamo un match facile e l'abbiamo preparata al massimo. Sono sicuro che dal punto di vista dell'impegno non ci mancherà niente".

Come vi trovate così tanti ex Serie A nel campionato greco?

"Siamo tanti ragazzi che hanno giocato in Italia. Il nostro direttore conosce il campionato, ma tanti di noi come me e Strakosha c'eravamo già. Indipendentemente dal campionato di provenienza stiamo facendo bene perché chi è arrivato ha una grande attitudine al lavoro. Cerchiamo di crescere tutti insieme e i risultati che facciamo in allenamento cerchiamo di portarli sul campo. Finora non stiamo andando male, in un campionato molto competitivo. Speriamo di far bene e di andare avanti in tutte le competizioni".

Come sarà affrontare De Gea? (Domanda di TMW)

"De Gea non ha bisogno di presentazioni, è un portiere straordinario che ha fatto e sta facendo una carriera incredibile. Affrontarlo sarà molto bello"

Ha dato un dispiacere a Gattuso quando segnò in Benevento-Milan: vuole mandargli un messaggio in vista del playoff?

"Quell'episodio fu più unico che raro. È bello essere ricordato per quello, mi fa piacere. Ma ormai è passato. A Gattuso non posso solo che fare un grosso in bocca al lupo nella speranza di rivedere la Nazionale al Mondiale, ho anche tanti ex compagni in squadra e se lo meritano"