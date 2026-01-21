Agente Pio Esposito: "Non c'è fretta di sedersi di nuovo al tavolo per il rinnovo con l'Inter"

L'agente Mario Giuffredi nelle scorse ore ha parlato al portale Calcio Napoli 24, utilizzando toni durissimi della gestione che sta facendo Antonio Conte, allenatore del Napoli, di alcuni calciatori suoi assistiti che fanno parte della compagine azzurra.

Ma non soltanto, in realtà, perché a Giuffredi è stato chiesto per esempio anche di Francesco Pio Esposito, centravanti classe 2005 suo assistito che si sta mettendo in luce nel suo primo anno all'Inter: "Ha rinnovato con l'Inter, ha ancora 4 anni e mezzo di contratto. Non abbiamo nessun problema, la società nerazzurra è molto disponibile e non c'è fretta di sedersi di nuovo al tavolo. Siamo sereni, il ragazzo è concentrato sull'annata e la priorità è che giochi all'Inter e dimostri di essere da Inter. Cosa che al Napoli non succede".

Pio Esposito che Giuffredi ha citato anche in un altro passaggio della sua intervista, quando fa gli esempi di gestione dei giovani in altre realtà di rilievo della Serie A, con l'obiettivo di screditare quanto sta facendo invece Conte a Napoli: "Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani, non è un problema mio. Allegri fa giocare Bartesaghi, retrocesso con l'U23, nel Milan. Bernasconi giocava nell'Atalanta U23 ed è titolare sia con Juric che con Palladino, nell'Inter gioca Pio Esposito, Gasperini ha messo un 2009 come Arena che l'anno prima era in Serie C".

