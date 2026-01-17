Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Akanji davanti alla difesa, Chivu: "Già fatto a Genova". Poi scherza su Bisseck trequartista

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 17:56Serie A
Giacomo Iacobellis

Intervistato da DAZN dopo la vittoria contro l'Udinese, mister Cristian Chivu ha commentato anche la posizione inedita di Manuel Akanji davanti alla difesa. Queste le dichiarazioni in merito del tecnico dell'Inter:

Akanji davanti alla difesa è una soluzione che si potrà ripetere?
"L'aveva già fatto a Genova per pochi minuti. Sicuramente, è una soluzione in più quando gli avversari mandano palla lunga in area e ci permette di aumentare fisicità. Tutta la squadra sta facendo il giusto lavoro, dal blocco medio alla difesa bassa: c'è tanta voglia di portare avanti il lavoro e il progetto. Dobbiamo portare avanti una stagione che non è male".

Poi, una battuta su Yann Aurel Bisseck che, scherzando, si è candidato come trequartista: "Così inizia a capire qual è il suo ruolo e inizia a difendere meglio (ride, ndr)".

