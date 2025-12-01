Zazzaroni: "Il Napoli ha più della Roma anche quando ha di meno. Friedkin, aiutate Gasperini"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, dedica il suo editoriale odierno al big match di ieri sera tra Roma e Napoli. Questo un estratto della sua analisi: "Il punto è questo: rispetto alla Roma il Napoli ha di più anche quando ha di meno. A Conte mancavano Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Spinazzola, Gutierrez e Meret e nonostante le assenze ha potuto sfruttare nuovamente Neres e Lang togliendo i riferimenti alla difesa di Gasperini: e allora ciò che era largo, soprattutto con Politano, ora è stretto, Lang e Neres hanno un raggio d’azione ampio e meno prevedibile".

Zazzaroni ha poi proseguito così: "Quando Gasperini ha voluto sostituire Ferguson, impresentabile, è potuto ricorrere esclusivamente a Baldanzi del quale l’irlandese è la matrioska. Non appena Conte ritroverà tre dei suoi uomini-faro, il Napoli avrà tutta un’altra consistenza. La Roma ha una sola via per continuare a frequentare le primissime posizioni: le correzioni del mercato a gennaio".

Infine, un invito per i Friedkin: "I Friedkin devono dare una mano al tecnico perché la stagione autorizza sogni di gloria: servono almeno due interventi, un centravanti e l’esterno sinistro che permetta a Wesley di tornare sulla fascia naturale. Conte non s’è ancora dimesso dal Napoli, né dallo scudetto. Lo ricordo a chi lo voleva fuori".