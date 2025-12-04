Al Milan serve un nuovo 9 a gennaio? Allegri: "No, ci servono più reti dai centrocampisti"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto a Mediaset, ha risposto anche a una domanda sul mercato del Milan a gennaio. Queste le sue dichiarazioni sulla necessità, o meno, di acquistare un centravanti: "Gimenez deve rientrare, poi abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due. Abbiamo bisogno di più gol dai centrocampisti e in certi momenti come stasera dobbiamo essere più pericolosi".

Allegri ha poi commentato così la prova dei suoi rossoneri: "Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha vinto una partita dove ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata, chi segnava per primo vinceva. Abbiamo preso gol su un corner dove potevamo difendere meglio, ma la squadra ha fatto una buona partita. Jashari rientrava da tanto he fatto bene, come Ricci ed Estupinan. Dispiace essere usciti dalla Coppa Italia a cui tenevamo, ma ora pensiamo a Torino".

È un passo indietro? "Assolutamente no. Bisogna essere arrabbiati perché era un obiettivo, ma bisogna guardare avanti: abbiamo Torino e Sassuolo prima della Supercoppa", la risposta dell'allenatore del Diavolo.