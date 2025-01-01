…con Dario Canovi

“La Fiorentina in difficoltà? Il pesce puzza sempre dalla testa. Credo che rischi molto seriamente la retrocessione”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi.

Avvocato, così drastico?

“Per me si. La situazione è delicata. Non si esce da una crisi con continue sconfitte e mi dispiace vedere i viola in questa posizione di classifica”.

Si avvicina il mercato di gennaio. Cosa si aspetta?

“Mi aspetto un attaccante dalla Roma. Non so se la Juventus riuscirà ad inserire alcuni correttivi. Inter e Napoli invece sono due squadre complete e non hanno bisogno di fare nulla”.

E il Milan di Allegri?

“Grande portiere, grande difesa, un gol e vince la partita. Vedere il Milan è una delle cose più noiose che si possa fare. Di una cosa sono sicuro: indipendentemente dai risultati guardare una partita del campionato italiano è noioso. Il nostro calcio è inguardabile”.

Chi andrà in Serie A?

“Monza e Venezia mi sembrano le più attrezzate. Poi direi occhio a Frosinone, Modena e Palermo”.