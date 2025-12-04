Frosinone, Alvini: "Giusto che i tifosi sognino. Noi dobbiamo lavorare per fare il massimo"

"È molto bello, mi fa piacere essere qua con i tifosi. In questo momento hanno grande passione ed entusiasmo, essere qui presenti è sicuramente piacevole”. Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato così ai microfoni di Kickoff durante la cena di Natale del Frosinone Club: “Questa è una piazza e una società molto seria e tutto ciò aiuta anche il mio lavoro. Stiamo bene e c’è un buon feeling con tutte le componenti”.

Spazio poi alla classifica, come si legge su Tuttofrosinone.com, che in questo momento fa sognare: “I tifosi è giusto che sognino, mentre noi dobbiamo lavorare per fare il massimo. Io sono un passionale, sono di Fucecchio dove ogni anno c’è il Palio e anche se non lo vinco ogni volta spero di poterlo fare. Quindi è giusto che il tifoso sogni per la propria squadra”.

"La prima cosa sembra banale, però serenità e salute per tutti, anche se può essere una cosa così. - conclude Alvini scrivendo una lettera a Babbo Natale - E poi di continuare questo percorso, questo viaggio che stiamo facendo, continuarlo con grande attenzione, curando i particolari dettagli, con grande disciplina”.