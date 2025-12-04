Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna-Parma 2-1, le pagelle: Castro da attaccante vero, Estevez si addormenta

Bologna-Parma 2-1, le pagelle: Castro da attaccante vero, Estevez si addormenta
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:24
Tommaso Rocca

BOLOGNA

Ravaglia 6,5 - Ci mette anche lui i guantoni su questa qualificazione. La sua partita comincia con una grande parata in spaccata a neutralizzare il tiro di Benedyczak. Pochi minuti dopo si ripete con un altro buon intervento sul polacco. Senza Skorupski, il Bologna ha un portiere che è molto più di un secondo.

Holm 6,5 - Difficile valutare la partita dell'esterno rossoblu, che disputa un pessimo primo tempo, sbagliando di tutto. Tanti errori tecnici, che però riscatta con una grandissima ripresa, dove macina chilometri e arriva sempre sul fondo. La ciliegina sulla torta è l'assist al bacio per Castro.

Heggem 5 - Una delle serate peggiori da quando veste la maglia rossoblu. Tantissimi errori nel primo tempo, il più grave spalanca la strada a Benedyczak che porta avanti il Parma. Commette diverse sbavature, anche a livello tecnico.

Lucumì 6 - Ha una buona occasione su calcio d'angolo, ma non riesce ad indirizzare verso la porta e il suo tentativo termina alto. Per il resto tiene botta nel momento di maggiore difficoltà del Bologna e nel finale alza la difesa con personalità.

Lykogiannis 6,5 - Uno dei pochi che si salva nel pessimo primo tempo del Bologna. Spinge con costanza sulla sinistra e arriva più volte sul fondo, mettendo dentro diversi traversoni. Pericoloso anche nella ripresa con un tiro da fuori, parato da Guaita.

Ferguson 5,5 - Sbaglia tanto nel primo tempo, da un suo errore nasce una delle occasioni migliori della squadra di Cuesta. Cresce con il passare dei minuti e contribuisce nel cambio di passo del Bologna.

Sulemana 6 - La Coppa è un'occasione per vederlo in campo dal primo minuto. Senza acuti fa il compitino, gestendo bene palla in mezzo al campo e lavorando bene anche in ripiegamento. Dal 70' Pobega 6 - Mette esperienza in mezzo al campo, fa da collante tra i reparti ed è prezioso in entrambe le fasi.

Bernardeschi 6 - Prova più volte ad accendere la luce, accentrandosi verso il centro e cercando fortuna sulla trequarti. Una bella imbucata per Fabbian e qualche altra giocata di qualità, senza però incidere. Dall'80' Immobile sv

Fabbian 5,5 - Fatica ad entrare nel vivo del gioco, soffrendo la densità centrale del Parma. Un paio di inserimenti con i tempi giusti, ma non riesce a trovare la giocata giusta per impensierire la difesa avversaria. Dall'80' Odgaard sv

Rowe 6,5 - Parte male, avulso dal gioco e impreciso. Quando si accende, però, concretizza subito: il suo movimento beffa Trabucchi e, dopo aver colpito il palo, ribadisce in rete, pareggiando la sfida. Da lì in poi trova coraggio e crea diversi problemi alla difesa ducale. Dal 70’ Dominguez

Dallinga 5,5 - Soffre la fisicità di Troilo, che lo annulla nel corpo a corpo. In area tocca pochissimi palloni, non riesce ad incidere nemmeno abbassandosi e provando a gestire palla. Dal 70' Castro 7,5 - Il grande attaccante segna questi gol. A pochi minuti dalla fine, con i rigori ormai ad un passo, è bravo ad attaccare lo spazio e girare di rabbia sotto l'incrocio. Colpo di testa imparabile, che regala il passaggio del turno ai rossoblu.

All. Vincenzo Italiano 6,5 - L'approccio alla partita è stato sbagliato, il Bologna ha subito il pressing del Parma, forse ancora condizionato dalla brutta sconfitta contro la Cremonese. Con il passare dei minuti, e soprattutto con il gol di Rowe, i rossoblu sono venuti fuori. All'intervallo Italiano sistema la squadra che nella ripresa ha un piglio diverso e alla fine è la forza dei cambi e il coraggio di inserire tanti attaccanti a pagare.

PARMA

Guaita 5,5 - Incolpevole sui gol, nelle uniche occasioni in cui viene chiamato in causa. Il periodo di inattività però si vede soprattutto nel gioco con i piedi, sbaglia davvero tanti palloni e non riesce a dare sicurezza.

Trabucchi 5 - Un vero peccato, perché l’errore sul gol macchia la buona prestazione del classe 2007. Gioca con malizia e astuzia, oltre che con personalità, ma si fa beffare ingenuamente da Rowe in occasione del gol. Dal 56’ Estevez 5 - Cuesta non ha difensori e quindi prova in quella posizione Estevez, anche in vista della sfida contro il Pisa. L’argentino si applica, ma non basta: Castro lo beffa, lui si addormenta e il Parma viene eliminato.

Troilo 6,5 - Dopo la sciagurata prestazione contro l’Udinese, con tanto di espulsione, questa sera torna su ottimi livelli. Vince diversi duelli e tiene a galla il Parma fino allo scadere con diverse chiusure decisive nel momento di maggiore pressione avversaria.

Delprato 5,5 - Attento nelle coperture difensive, tiene compatta l’insolita linea difensiva che affonda solo sugli errori individuali. Il gol di Castro, però, nasce da una sua lettura sbagliata: è lui a regalare la rimessa che propizia il gol.

Britschgi 6 - Nonostante la giovane età, si conferma ordinato. Nessuna sbavatura, diverse ottime letture che confermano la grande affidabilità che sta dimostrando.

Cremaschi 5,5 - L’americano non stupisce alla prima uscita da titolare in maglia crociata. Si sacrifica tanto senza palla, lavorando bene in pressing soprattutto nel primo tempo. Sembra però poco coinvolto e sbaglia diverse giocate. Dall'86' Djuric sv

Keita 6 - Veniva da diverse uscite a vuoto, oggi non commette errori e disputa una prova di grande attenzione. Tampona davanti alla difesa e gestisce un paio di buone uscite.

Ordonez 6 - Tanta quantità in mezzo al campo: pressa finché ha benzina in corpo, vince diversi duelli e si concede anche un colpo di tacco che lancia Lovik verso la porta di Ravaglia. Dall'86' Hernani sv

Lovik 7 - Meritava il suo primo gol in Italia, c’è andato solo a centimetri. Dopo due giocate clamorose nel secondo tempo, si presenta a tu per tu con Ravaglia ma non riesce a trovare la porta. Si toglie però lo sfizio dell’assist, una splendida imbucata per Benedyczak.

Benedyczak 7 - Interrompe un digiuno lunghissimo, trovando la rete che sblocca la gara. Solo due belle parate di Ravaglia gli impediscono di realizzare la doppietta. Dopo un primo tempo quasi perfetto, cala nella ripresa e esce per un problema fisico. Dal 65’ Cutrone 6 - Gestisce bene un paio di palloni spalle alla porta, si sacrifica tanto e fa respirare i compagni.

Ondrejka 6 - Prosegue il suo percorso di re-inserimento dopo l’infortunio di questa estate. Un tempo fatto di qualità e qualche guizzo, il migliore in avvio di gara, quando trova un’ottima imbucata per Benek, costringendo Ravaglia al miracolo. Ora serve più continuità. Dal 46’ Oristanio 5,5 - Torna dal lungo infortunio, ma gioca pochissimo palloni. Avulso dal gioco, può e deve dare di più.

All. Carlos Cuesta 5,5 - Ottimo l’approccio alla gara del suo Parma, che ha giocato meglio rispetto ai rossoblu nella prima mezzora. Le avanzate rossoblu nella ripresa vengono assorbite e contenute, ma forse i suoi cambi non aiutano la squadra: aggiunge un attaccante e il Parma prende gol, su errore di Estevez, che aveva provato a schierare in difesa. Esperimento fallito.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
