Parrott eroe d'Irlanda. Tutto questo grazie al forfait di Evan Ferguson

Troy Parrott è l'eroe della nazionale irlandese. La sua tripletta a Budapest nella serata di domenica ha permesso alla sua selezione di strappare un'insperata qualificazione ai playoff per i Mondiali. Hat trick che arriva tre giorni dopo la doppietta con cui ha piegato il Portogallo. E pensare che il giocatore dell'AZ Alkmaar non avrebbe dovuto nemmeno giocare in Ungheria

Decisivo infatti il forfait del romanista Evan Ferguson, che era il titolare designato del commissario tecnico Heimir Hallgrimsson. Che in conferenza stmapa ha ammesso che Parrott avrebbe potuto non giocare se avesse avuto a disposizione il giocatore della Roma: "Certamente, direi che contro il Portogallo sarebbe partito titolare. Ma non so se in questa partita sarebbe andata diversamente se l'avessi avuto".

23 anni, nativo di Dublino, Troy Parrott è un prodotto del vivaio del Tottenham. Dopo una lunga sequenza di prestiti, gli Spurs lo hanno ceduto a titolo defintivo all'AZ Alkmaar per 4 milioni nell'estate del 2024. In questo inizio di stagione è partito fortissimo, con 6 reti in 7 partite di Eredivisie e 7 reti in 5 partite nelle qualificazioni alla Conference League". Il giocatore è destinato a diventare uomo mercato e la conferma arriva sempre dal ct dell'Irlanda: "Penso che si trovi bene all'AZ, è un ottimo club e si stanno prendendo cura di lui. Penso che se continuerà così non riusciranno a trattenerlo a lungo".