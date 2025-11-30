Spezia, il derby ligure per rialzare la testa: Donadoni vuole abbandonare l’ultimo posto

Abbandonare l'ultimo posto in classifica. Il momento dello Spezia è complicato. Il 4-1 del "Martelli" contro il Mantova brucia ancora ma a pesare è una situazione che sembra non riuscire a risolleversi. L'occasione arriva questa sera, calcio d'inizio alle 17.15, contro la Sampdoria in un derby ligure che rappresenta anche uno scontro diretto per le zone basse della graduatoria.

Ieri a Follo, oggi al "Picco"

"Non siete soli". Così recita l'inno dello Spezia e così suonerà questa sera prima dell'ingresso in campo delle due squadre. I tifosi, che ieri a Follo hanno manifestato il loro disappunto per una situazione di classifica davvero difficile, saranno al loro posto al "Picco" per spingere la squadra di Donadoni al successo el derby contro la squadra di Gregucci-Foti. Un match delicatissimo ma da cui va raccolto un risultato positivo.

Le parole di Donadoni

Lo sa bene Roberto Donadoni che all'anti-vigilia del match ha sottolineato: "I ragazzi sono i primi che si sono resi conto della situazione, abbiamo lavorato tanto e con grande intensità, la loro partecipazione è assolutamente positiva e vogliamo riscattarci con la Sampdoria, perché un risultato positivo ci consentirebbe di ripartire, lasciarci alle spalle le negatività, trovare fiducia e coraggio, oltre al fatto ovviamente che i punti servono per la classifica".