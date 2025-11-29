Carrarese, Calabro: "Chiediamo scusa ai tifosi che ci stanno vicino. Serve un bagno di umiltà"

Le parole dell'allenatore della Carrarese Antonio Calabro al termine della sfida contro il Palermo persa per 5-0 dai suoi ragazzi. Di seguito le sue parole riportate da Carraresecalcio1908.it:

"Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi presenti oggi, che hanno viaggiato per tanti chilometri solo per starci vicino, e a tutta la città di Carrara. Dopo una partita del genere servirà un bagno d’umiltà e tanta voglia di tornare sulla retta via, attraverso il duro lavoro. Adesso, assumiamoci tutti le responsabilità di una partita giocata male, dall’inizio alla fine, analizzando gli errori commessi non appena torneremo ad allenarci. In questa fase del campionato, la fine di ogni partita rappresenta anche l’inizio di un’altra sfida, che in questo caso affronteremo domenica prossima, e quindi credo che sarà importante, dopo alcuni momenti di riflessione, tornare a lavorare con la determinazione di chi vuole resettare e tornare a macinare punti già dalla prossima sfida".