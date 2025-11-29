Catania, vittoria pesante a Picerno. Toscano: "Presto per guardare la classifica"

Il Catania espugna Picerno e si porta momentaneamente a +3 sulla Salernitana, in attesa del big match di lunedì sera tra Benevento e granata. Una vittoria importante, che conferma il momento positivo dei rossazzurri. Al termine della gara, il tecnico Domenico Toscano ha analizzato così la prestazione ai microfoni di Telecolor.

“Sono contento sia per il risultato che per la prestazione - ha esordito Toscano - ma nella ripresa non siamo stati bravi come nel primo tempo. Avevamo la possibilità di chiuderla e non l’abbiamo fatto. Una squadra forte deve essere più cattiva e determinata nelle scelte: è questo l’aspetto su cui dobbiamo crescere”.

Nonostante il vantaggio in classifica, l’allenatore smorza subito ogni euforia:

“La classifica? È presto per parlarne. Siamo ancora a novembre, guardarla ora non ha senso. Dobbiamo restare concentrati sulle prestazioni e sulle cose da migliorare”.

Intanto l’attenzione si sposta sui prossimi impegni e sulle condizioni dell’infermeria:

“Domani valuteremo Donnarumma, vediamo come sta. Poi inizieremo a lavorare sulle soluzioni migliori in vista del Crotone. La mia testa è solo sulla prossima partita”.

Infine, Toscano rivela che non seguirà neppure lo scontro diretto tra Benevento e Salernitana:

“Non so nemmeno se vedrò Benevento–Salernitana. In questo momento penso solo alla mia squadra. Dobbiamo continuare il nostro percorso, senza farci distrarre da ciò che succede altrove”.