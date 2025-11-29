Perugia, Tedesco: "La priorità è tirarci fuori, dobbiamo mettere in salvo la categoria"

Giovanni Tedesco commenta con grande soddisfazione la prestazione del suo Perugia contro la Juventus Next Gen. L’allenatore, come riportato da Calciogrifo, sottolinea prima di tutto il valore del gruppo: “Non me lo aspettavo nemmeno io, grande merito va al gruppo che si è messo a disposizione, ha capito il momento, mi dà tanto. Merito loro, io cerco di metterli in condizione di rendere al meglio, chi ha fatto qualcosa sono loro. Poi staff tecnico, medico, societario, Riccardo e Walter. Sapete tutto, ma il merito è dei giocatori”.

"In questo momento la capacità è anche quella di toccare il meno possibile, visto che la squadra ha trovato una sua identità, si trova molto bene con il 4-3-1-2. Credo che Matos possa fare sia il trequartista che la seconda punta, ha qualità sia tecniche che fisiche, è un ragazzo fantastico che si allena bene. Poi c’è Giardino che è un altro giocatore importante che meriterebbe più spazio. Ogunseye che sta crescendo, ha alzato il livello nelle ultime settimane. Bacchin e Montevago sono certezze, sono contento di chi ho a disposizione. E’ normale che la priorità è tirarsi fuori, non saremo da vertice ma nemmeno da ultime posizioni. Metteremo in salvo la categoria. E poi pensiamo a cambiamento di modulo o altri pensieri”.

