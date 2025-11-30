Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Juve Stabia-Monza: il ritorno a Castellammare del portiere Thiam

© foto di Federico Gaetano
Luca Esposito
Oggi alle 06:06
Luca Esposito

La voglia di stupire della Juve Stabia contro lo strapotere di un Monza che, per organico, non ha eguali in questa categoria. Allo stadio Menti andrà in scena una partita interessantissima, occasione importante per i brianzoli che vorranno blindare il primo posto e allungare il vantaggio sulle dirette concorrenti. Guai, però, a sottovalutare i campani, "ammazzagrandi" tra le mura amiche in quest'anno e mezzo. Dirigerà il signor Allegretta di Molfetta.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Problema difesa per mister Abate, visto che Ruggero è squalificato e Varnier non ha recuperato dall'infortunio fisico che lo sta tenendo spesso ai box in questo girone d'andata. Anche Bellich è in dubbio per un problema al ginocchio: potrebbe svolgere un provino decisivo prima del match, il diktat è quello di non correre rischi. E così l'unico certo di una maglia è Giorgini, tra le rivelazioni in casa gialloblu. Non è da escludere un cambio di modulo, con il passaggio alla difesa a 4 e Carissoni e Cacciamani terzini. In mediana sono intoccabili Leone, Correia e Mosti, così come Gabrielloni e Candellone in attacco. Nella ripresa sperano di trovare spazio calciatori come Pierobon e Maistro che hanno qualità ed esperienza per incidere contro una big del campionato cadetto.

COME ARRIVA IL MONZA

"Il miglior test per capire a che punto siamo". Bianco, dopo una serie di importanti vittorie consecutive, invita i suoi calciatori a non abbassare la guardia e mostra grande rispetto per una Juve Stabia sempre temibile al Menti. Non ci saranno novità sostanziali rispetto alla formazione che ha ben figurato nelle settimane scorse e che si è presa la vetta della classifica dopo una falsa partenza. In porta l’ex di giornata Demba Thiam, pronto a ricevere l'applauso di un pubblico col quale ha condiviso momenti particolarmente emozionanti e significativi. In difesa il solito terzetto Izzo, Ravannelli, Carboni, con Delli Carri in panchina. A sinistra imprescindibile Azzi, a destra Birindelli favorito su Ciurria che però è stato provato anche come mezzala di inserimento. Soluzione che potrebbe tornare utile nella ripresa è in caso di necessità. In mezzo Obiang e Pessina non ti toccano, in avanti c’è un ballottaggio tra quattro calciatori per tre posti. Colpani sta tornando al top e giocherà. Keita rientra dalla squalifica e stanno bene Alvarez e Mota Carvalho. Out Caprari e Galazzi.

