Verona, crisi totale. Gagliardini: "Nessuno si è mai salvato con 6 punti dopo 13 partite"

"La partita era stata preparata nel modo giusto. Siamo riusciti ad andare in vantaggio ma abbiamo preso gol a fine primo tempo che ci ha un po' scosso. Nella ripresa siamo entrati compatti ma dopo il 2-1 la reazione c'è stata. La situazione è figlia del momento". È stato questo l'incipit del racconto di Roberto Gagliardini, a proposito dell'ennesima sconfitta stagionale (la settima) rimediata contro il Genoa oggi.

In conferenza stampa post-partita però ha voluto sottolineare un aspetto dietro il cammino negativo della squadra gialloblù finora: "La squadra non ha mai fatto una partita che meritasse di perdere. Siamo sempre stati sul pezzo e questa deve essere la nostra spinta".

Al netto di ciò, la domanda sorge spontanea: con soli 6 punti in 13 giornate come si raggiunge la salvezza? "La domanda è legittima", ha confidato di fronte ai giornalisti. "Ai ragazzi ho detto che è molto semplice: nessuno si è mai salvato con 6 punti dopo 13 partite. O passiamo sei mesi nel peggior modo possibile vivacchiando o facciamo qualcosa che nessuno ha mai fatto. Tutti noi siamo consapevoli che dobbiamo fare qualcosa di mai fatto e questo ci deve dare forza e stimolo per pensare alle prossime partite", la conclusione dell'ex centrocampista dell'Inter.