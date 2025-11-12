Alessandro Zanoli: "Posso migliorare, darò tutto per l'Udinese. Zaniolo? Sta tornando sui suoi livelli"

Alessandro Zanoli, esterno destro dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport, parlando del rendimento stagionale dei bianconeri: "Abbiamo fatto ottime partite e prestazioni, portando a casa dei punti, soprattutto al Bluenergy Stadium. Ne abbiamo ottenuti 6 nelle ultime due sfide contro avversari di livello come il Lecce, che non perdeva in quel periodo con facilità, e l'Atalanta, che è sotto gli occhi di tutti".

Sulla fascia sta comunque offrendo un buon rendimento.

"Si corre parecchio, posso sempre migliorare. Sono molto autocritico, cerco di guardare i miei errori durante le partite, ho discrete potenzialità, darò tutto per questa maglia".

Giocare con continuità è importante.

"È sempre una grande occasione, si cresce molto in partita e lavorando in allenamento".

Tra Zanoli e Zaniolo qualcuno si sbaglia?

"Ogni tanto sì, parte un Nico per me e un Ale per lui, ma soprattutto mi chiamano Zanio, Zanioli, non si capisce niente... L'importante è fare bene e che lui torni sui suoi livelli come sta tornando".

Questa connection funziona oppure no? Vi sentite spesso?

"Per ora qualche gol l'ha portato, quindi sta funzionando. Comunque sì, ci frequentiamo anche fuori dal campo, insieme con gli altri italiani. Siamo un bel gruppo, sono tutti ragazzi fantastici, cerchiamo di fare sempre il possibile per l'Udinese".