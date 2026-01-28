Udinese, Zanoli dopo l'operazione: "Giocato 50 minuti col dolore, non l'avrei mai immaginato"

Nella giornata di oggi l'esterno dell'Udinese Alessandro Zanoli si è sottoposto ad intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio destro, come confermato dal club friulano con una nota ufficiale: "Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Alessandro Zanoli si è sottoposto ad intervento chirurgico per la riparazione di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, effettuata dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, é perfettamente riuscita. Ad Alessandro un grande in bocca al lupo per un pronto recupero".

Lo stesso giocatore si è così pronunciato sui propri canali social in seguito all'intervento chirurgico: "Questa sarebbe stata l’ultima foto che mi sarei aspettato di postare, ma purtroppo la vita mi ha messo davanti un ostacolo grosso, ma non sarà questa sicuramente a fermarmi! Come molti di voi sanno il mio crociato si è rotto nella partita di lunedì, nonostante io abbia giocato per 50 minuti con il dolore non mi sarei immaginato un esito così e la mia stagione a malincuore finisce qui.

Per fortuna l’intervento è andato bene, tornerò più forte di prima, ve lo assicuro! Un grazie speciale alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutta la gente che mi vuole bene. Un abbraccio a tutti voi Alessandro".