Che tegola per l'Udinese: lesione al crociato per Zanoli, che si è già operato. Il report
Tegola improvvisa per l'Udinese che per questa ultima parte di stagione dovrà fare i conti con il grave infortunio occorso ad Alessandro Zanoli. L'esterno, autore del suo primo gol con la maglia friulana nell'ultimo successo contro il Verona, si è sottoposto ad intervento di riparazione di una lesione del legamento crociato, come informa il club bianconero:
"Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Alessandro Zanoli si è sottoposto ad intervento chirurgico per la riparazione di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, effettuata dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, é perfettamente riuscita. Ad Alessandro un grande in bocca al lupo per un pronto recupero".
