Alla Fiorentina non è arrivato solo Paratici, parla De Siervo: le top news delle 22

C'è ancora alternanza tra calciomercato e campo in questa serata del primo mercoledì dopo la fine della finestra invernale 2026 di trasferimenti. Per quanto riguarda il rettangolo verde, sono iniziati a tutti gli effetti i quarti di finale di Coppa Italia, con la prima sfida a inaugurare che è quella tra Inter e Torino, la quale si disputa al Brianteo di Monza e non al Meazza di Milano per via della concomitanza con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali in coabitazione con Cortina.

Intanto la Fiorentina accoglie l'arrivo al Viola Park di Fabio Paratici. Il dirigente ex Tottenham e Juventus ha iniziato oggi la sua nuova esperienza professionale, quella che ne segna il ritorno in Serie A. Non arriva da solo, a Firenze, perché ora i viola hanno anche un nuovo capo scout. Come si legge anche nel comunicato ufficiale diramato qualche ora fa dai toscani: "ACF Fiorentina annuncia che a partire da oggi, mercoledì 4 febbraio, Lorenzo Giani assumerà il ruolo di Capo dell' Area Scouting della Prima Squadra. Giani, nato a Firenze il 13 aprile 1979, ha già lavorato, con ruoli di responsabilità nello Scouting, alla Sampdoria, al Tottenham ed alla Juventus. Tutta la Società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura un percorso pieno di soddisfazioni".

E da Milano parla Luigi De Siervo. L'amministratore delegato di Serie A ha detto la sua sul petardo che ha colpito il portiere Audero nel match dell'ultimo fine settimana di Serie A tra Cremonese e Inter: "Abbiamo condannato il fatto, come ogni atto di violenza. Il momento è delicato e le tifoserie tutte si stanno dimostrando non all'altezza del campionato. Gli interventi ci sono e sono severi, le limitazioni fanno male alla Serie A ma sono inevitabili. E poi il Giudice Sportivo, per suo conto, impone altri provvedimenti".