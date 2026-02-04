Cocchi dopo l'esordio da titolare con l'Inter: "Ho cercato di dare il massimo, è un onore"

L'esterno Matteo Cocchi è stato una delle sorprese di Chivu nella scelta dei titolari per il quarto di finale di Coppa Italia, poi vinto 2-1 dall'Inter contro il Torino. Una serata speciale per Cocchi, all'esordio da titolare con la prima squadra nerazzurra, lui che è elemento in pianta stabile della selezione Under 23.

Al termine del match, lo stesso Cocchi ha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra: "Sono felice di questa prestazione, ho cercato di dare tutto in campo. La squadra è unita, si lavora l’uno per l’altro e si cerca di dare il massimo. Questo me lo trasmettono ogni giorno. Oggi era la prima volta dal primo minuto, ho cercato di dare il massimo e di inserirmi in questa bellissima squadra. Giocare con questa maglia è un onore".