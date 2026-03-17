Alla Juventus serve un nuovo portiere, Comolli chiede all'algoritmo: che dice Tzolakis o Restes

La Juventus è a caccia di un nuovo portiere: l'obiettivo dei bianconeri è individuare l'erede di Di Gregorio e Perin, senza sbagliare una scelta che diventa fondamentale. Per questo l'ad Comolli avrebbe deciso di sfruttare il potere dell'algoritmo, che vede nel talento greco Konstantinos Tzolakis e nel francese Guillaume Restes i candidati migliori. Lo rivela l'edizione odierna de La Stampa.

Spalletti è più per la 'vecchia maniera': De Gea o Alisson

Luciano Spalletti al contrario spinge per profili di respiro internazionale e di grande esperienza, come Alisson o De Gea, che assicurerebbero rendimento immediato e non le fluttuazioni avute quest'anno col rendimento dell'ex portiere del Monza.

L'algoritmo suggerisce altri profili, più futuribili e statisticamente validi

La strategia basata sull'analisi dati della dirigenza punta a ottimizzare i costi, puntando su prospetti la cui valutazione può essere mitigata dalla scadenza contrattuale: Tzolakis vedrà scadere il suo legame nel 2027, mentre Restes un anno dopo. Al contempo l'opzione Marco Carnesecchi resta in salita a causa della richiesta da 50 milioni dell'Atalanta. Sullo sfondo resta viva la pista Guglielmo Vicario, possibile occasione di mercato in prestito dal Tottenham e voglioso di tornare in Italia dopo l'annata da dimenticare del Tottenham.