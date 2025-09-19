Allegri conferma il modulo, ma non l'attacco. Tranne un intoccabile

Il Milan, al di là del risultato striminzito di 1-0, ha fatto molto bene contro il Bologna. Allegri confermerà sì il 3-5-2 già visto nelle prime giornate, ma facendo alcuni cambi rispetto alla formazione vista contro la squadra di Vincenzo Italiano. Sono pronti a tornare dal primo minuto, infatti, sia Christian Pulisic che Adrien Rabiot, schierato dal primo minuto già domenica e pronto a ribadire la sua posizione.

Le ultime da Milanello

Ieri, tanto, Strahinja Pavlovic ha svolto tutto l'allenamento in gruppo: il serbo sarà a disposizione per sabato e si gioca il posto con Koni De Winter. Mike Maignan e Rafa Leao hanno continuato con l'allenamento individuale: il portoghese prosegue nel suo percorso di recupero ed il portiere ha svolto una sessione personalizzata sul campo.

Intoccabile

Chi non cambierà, senza alcun dubbio, è Alexis Saelemaekers. I prestiti a Bologna e Roma gli sono serviti come aria, il giusto compromesso per crescere altrove, dimostrare innanzitutto a sé stesso di poter avere un ruolo di primo piano. Saelemaekers potrebbe presto rinnovare il proprio contratto con il Milan e questa notizia, se vediamo gli ultimi mesi del belga, sorprende fino a un certo punto. Un jolly prezioso che nel corso delle ultime stagioni è stato schierato praticamente ovunque e in ogni ruolo, a prescindere dal livello di confidenza, ha dato il massimo.