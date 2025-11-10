TMW Radio Massimo Orlando: "Milan, riecco i difetti in difesa. Napoli, sembra la resa di Conte"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Massimo Orlando ha dato il suo parere sui temi del campionato.

Milan rimontato a Parma: che ne pensa?

"Ci sono rimasto malissimo perché va in vantaggio senza faticare, Allegri secondo me è mancato di attenzione nell'andare a chiudere la partita. Non doveva stare lì ad aspettare, perché un gol lo puoi sempre prendere. Il Milan poi dietro è tornato quello dello scorso anno, troppi errori e disattenzioni. Perché Estupinan quando Bartesaghi aveva giocato così bene finora? Il Milan che gioca una partita a settimana doveva chiuderla prima".

Questa Roma di Gasperini è da Scudetto?

"C'ha un fenomeno vero in panchina. Celik era inguardabile con Mourinho, ora è protagonista. Ha trasformato tutto Gasperini. Vedo un atteggiamento diverso, ci sono pressing, giocate. Se la società gli farà qualche regalo a gennaio e sono ancora lì, attenzione alla Roma".

Napoli, la squadra è ancora con Antonio Conte?

"Mi sembra una resa. Nell'ultimo periodo sta esagerando, tra i commenti sul mercato e le parole di ieri. La sensazione è che faccia di tutto per mollare, ma se non voleva rimanere doveva dirlo. E' un momento difficile, fisicamente e per gli infortuni, ma uscirsene con queste parole non dà una sterzata ma dai una bastonata a tutti, dal presidente ai giocatori. E' andato oltre".

Dove può portare lo sfogo di Conte?

"La sensazione è che sia lì per mollare, l'ho detto. E' uno caratteriale, può cambiare tutto in poco tempo, è possibile, ma le parole sono molto pesanti. Fa fatica a gestire il doppio impegno e credo anche la piazza. Continuare con un Conte demotivato non so quanto sia possibile. Buttare via una stagione così, a due punti ancora dall'Inter, mi sembra esagerato".