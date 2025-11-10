Roma, Ferguson e Ndicka per ora restano a Trigoria: il punto sulle convocazioni
Evan Ferguson è considerato al centro di un potenziale caso tra la Roma e la nazionale irlandese, ma il club giallorosso fa chiarezza. L’attaccante ex Brighton, fa sapere la Roma, rimarrà a Trigoria per continuare le terapie, di concerto con lo staff irlandese.
Allo stesso tempo, però, dalla Roma arriva una chiara apertura rispetto alle richieste della federcalcio di Dublino: esiste infatti la possibilità che Ferguson raggiunga la sua nazionale per la seconda gara.
Da capire anche cosa succederà con Evan Ndicka, che ha subito gara una distorsione alla caviglia al termine della gara con l’Udinese e al momento non è partito per raggiungere la sua nazionale. Di concerto con lo staff medico della Costa d’Avorio, nei prossimi giorni verrà deciso se anche lui rimarrà o raggiungerà i propri compagni di nazionale.
