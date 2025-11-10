Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio tra..."

Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio tra..."
TMWRadio Redazione
Il giornalista Fabio Santini è stato ospite di Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Dove può portare lo sfogo di Conte al Napoli?
"Penso che Conte sia tra i 3-4 top allenatori al mondo, il problema è il suo carattere. Non riesce a gestire una cosa, cioè il doppio impegno quando si tratta di Champions. Non lo avevo mai sentito dipingere con tinte necrologiche il suo disagio. Per me alla prossima sconfitta se ne andrà. E' molto pesante quello che ha detto e chi lo ingaggia sa che è così. Dice che deve parlare la società: ma cosa deve dire alla società? E' evidente che la strategia di tenere quieto ADL e scatenare Conte è stata decisa a monte. Cosa chiedere a una società che gli ha dato tutto".

Come vede la Juventus?
"Spalletti è arrivato da pochissimo, ha chiesto Frattesi e si sta pensando a uno scambio Frattesi-Locatelli, perché Frattesi fa la riserva ed era un chiodo fisso di Spalletti in Nazionale. Diamo tempo a Spalletti però". 

Che dice dell'Inter in testa alla classifica?
"La Lazio ha giocato piuttosto bene, ma l'Inter gioca male con le piccole perché si sente superiore, mentre con le grandi tira fuori quello che è. Chivu è un bell'allenatore. Ho visto gli andamenti delle squadre in Europa e vedo che la figura del centravanti segna meno, perché manca il regista classico che piazza la palla davanti, ma l'Inter ce l'ha ed è Calhanoglu". 

