TMW Olympiacos, rinnovo e adeguamento per Pirola: circa un milione di euro all'anno

Olympiacos e Lorenzo Pirola hanno trovato un accordo per prolungare il contratto in essere fino al 30 giugno del 2028. Il difensore centrale, scuola Inter, è arrivato nell'estate del 2024 nel Pireo, dimostrando di essere un difensore affidabile e di un livello tale per giocare in una delle migliori squadre del campionato greco.

Così ci sarà un adeguamento salariale, andando a sfiorare il milione di euro. Nell'accordo ci sarà anche una clausola per un'opzione per il prolungamento unilaterale in favore dell'Olympiacos, quasi a sottolineare come ci sia l'intenzione di averlo alle proprie dipendenze per diverso tempo.

Del resto lo stesso Lorenzo Pirola, in estate, aveva spiegato così il suo approdo ad Atene. "Quando sono arrivato la società ha messo subito in chiaro di voler vincere il campionato che mancava da tre anni, specie nell'anno del centenario. L'Olympiacos è un club abituato a vincere, questa mentalità la senti già dentro lo spogliatoio. Qui vincere si dà per scontato. Prima della sosta nazionali di settembre abbiamo vinto tre partite di fila, ero contento perché le ho giocate tutte bene da titolare. Ma vedevo che agli occhi di tutti vincere era la normalità. Insomma, all'Olympiacos la vittoria è un'abitudine... E io mi sono abituato molto bene. È tutta una questione di mentalità".