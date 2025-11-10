TMW Radio Garbo: "Juve, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"

Daniele Garbo è stato ospite della trasmissione Maracanà, in onda su TMW Radio.

A chi dedichi un pensiero dopo l'ultima giornata di Serie A?

"Lo Dedico a Gian Piero Gasperini, che sta andando ben oltre le più rosee aspettative. Tanti tifosi romanisti che all'inizio erano scettici sono diventati gasperiniani e se la Roma sta facendo questo campionato è merito suo. La Roma di oggi stia facendo qualcosa di straordinario, anche se la squadra così com'è difficilmente potrà lottare per lo scudetto. Se a Gennaio arrivasse un attaccante come si deve potrebbero cambiare le cose, ma chi ha dei buoni centravanti se li tiene stretti".

Per l'Atalanta Juric è ormai esonerato, con Palladino pronto a subentrare. Scelta giusta?

"Non sono assolutamente sorpreso di questo epilogo, anzi sono stupito che Juric sia durato così tanto. L'unica cosa che faccio fatica a spiegarmi è come una società come quella atalantina abbia scelto lui per sostituire Gasperini. L'errore è stato quello, non era per nulla l'allenatore adatto".

Il Milan è stata la delusione peggiore di questa undicesima giornata?

"Il Milan mi sembra ancora una squadra alla ricerca della propria identità. Fino al 44' sembrava padrona del campo, poi ha subìto il gol di Bernabé e la squadra è scomparsa. Inoltre permane il problema legato al centravanti. L'assenza di Rabiot ha tolto equilibrio ad Allegri, ma non può bastare questo a giustificare".

Sulla Juventus invece?

"Il derby è stato deludente, le occasioni migliori le ha avute il Torino. Penso che Spalletti potrebbe migliorare questa squadra, ma potrebbe non bastare. La rosa ha delle carenze e strutturali al momento non ha sufficiente qualità per arrivare in Champions League. È una squadra che crea troppo poco e creando così poco fa fatica. Se non sistema l'organico a Gennaio rischia di rimanere fuori dalle prime quattro".

Il Napoli intanto perde a Bologna, con Conte che ha utilizzato parole pesanti in conferenza.

"Credo che le parole di Conte siano un tentativo di dare una scossa; lui del resto non parla mai a caso e ha sempre uno scopo. Dopo un colloquio con il presidente poi cercherà di capire che cosa non va. Al momento non ha troppo fiducia nei nuovi e questa indirettamente è una critica anche a chi ha fatto il mercato".