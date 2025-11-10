Italia, play-off di marzo dopo gli ottavi delle coppe. Gattuso: "Turno di A non si può anticipare"

Non ci sarà la possibilità di anticipare le partite di campionato nel week-end precedente alla sosta per i play-off di marzo. "Non si può fare", ha dichiarato in conferenza stampa il commissario tecnico Gennaro Gattuso quest'oggi in conferenza stampa. "Questo mese abbiamo lavorato 4-5 giorni di fila su tutto il programma, non c'è lo spazio - ha detto il CT -. Si potrà trovare uno spazio a febbraio per stare 1-2 giorni qui, sperando di riuscirci. I calendari sono pieni. Bisognerà essere bravi noi, andare a trovare i ragazzi, andare a cena con loro. Riuscire a gestirla così. Ci stiamo lavorando, anche la Lega Serie A vuole darci una mano ma è molto difficile. Ora siamo all'undicesima giornata, ci ritroveremo alla 30esima. E' tantissimo tempo, lo sappiamo, ma la situazione è questa".

Il problema è che nella settimana precedente alla sosta andranno di scena gli ottavi di finale di ritorno delle coppe europee. Molto dipenderà, evidentemente, da quali squadre italiane arriveranno a quel punto delle competizioni continentali. Però non è possibile programmare qualche giorno di raduno in più a Coverciano per preparare le gare di marzo, due sfide che al 99% saranno i play-off che decideranno se saremo o meno al prossimo Mondiale.

Date play-off qualificazione Coppa del Mondo 2026: 26 e 31 marzo.

L'elenco dei convocati

Portieri - Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti - Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).