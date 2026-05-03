Allegri: "I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo, destino ancora in mano nostra"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta col Sassuolo per 2-0 al Mapei, ha analizzato così la prestazione deludente dei suoi rossoneri: "Oggi abbiamo fatto una brutta partita, la più brutta del campionato. Bisogna metterla da parte e pensare a lavorare, adesso testa all'Atalanta. È stata una gara molto storta, poi l'espulsione ci ha penalizzato. Bisogna avere la forza di rialzarsi".

Sulla crisi nel girone di ritorno: "I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. Bisogna trovare la soluzione, che in questo momento secondo me è quella di rimanere uniti, lavorare, fare e preparare la prossima gara con l'Atalanta. Quello che è stato fatto finora va messo da una parte, compresa la brutta gara di oggi. Il destino è ancora nelle nostre mani, questo lo so".