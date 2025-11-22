Stasera Napoli-Atalanta, i primi convocati di Palladino: mancano solo Scalvini e Bakker
Stasera alle ore 20:45 l'Atalanta è ospite del Napoli campione d'Italia in carica per la partita inserita nel programma della 12^ giornata di Serie A.
Sono 24 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per la partita in programma questa sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Di fatto sono quasi tutti presenti, con due eccezioni rappresentate dal lungodegente Bakker e da Scalvini, che è stato colpito da problemi fisici nei giorni scorsi. Di seguito l'elenco dei convocati dell'Atalanta per il Napoli, al completo:
STASERA NAPOLI-ATALANTA, I CONVOCATI DI PALLADINO
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Zalewski.
Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana.