Milan, Allegri: "Rabiot giocherà il derby. Leao-Pulisic, mi aspetto molto da loro come da tutti"

"Rabiot? Gioca". E' il commento lapidario di Massimiliano Allegri per la gara di domani. Una partita che non sarà certamente come le altre. Che, oltre alla rivalità cittadina, vale anche per la vetta della classifica. Ed in vista del derby in programma a San Siro contro l'Inter, il tecnico del Milan ha così parlato in conferenza stampa:

Da Appiano si parla di una feroce determinazione per cancellare i derby dell'anno scorso...

"Nei primi minuti con la Roma abbiamo sbagliato molto tecnicamente, però con il Napoli abbiamo battagliato senza perdere la concentrazione. L'unica cosa che dobbiamo fare è migliorare. Che l'Inter giochi per vincere è normale, così come faremo anche noi. L'Inter è la favorita del campionato, come ormai da cinque anni".

Leao-Pulisic insieme per la prima volta...

"Mi aspetto da loro come da tutti. Domani indisponibili Athekame per un problema al soleo e Gimenez per la caviglia. Gli altri stanno bene".

Che differenze tra Inzaghi e Chivu?

"Ossatura è più o meno la stessa. Chivu sta facendo un ottimo lavoro: per essere alla prima esperienza, sta facendo un bel lavoro. Si nota che sono un gruppo compatto. La differenza con Inzaghi? Poca, i giocatori più o meno sono gli stessi".

