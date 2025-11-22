Lecce, Di Francesco: "Lazio squadra che ha un ottimo allenatore. Per me non è un derby"

Intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco si è soffermato proprio sulla formazione biancoceleste:

Cosa teme della Lazio?

"Una squadra che ha un ottimo allenatore, con principi di gioco riconoscibili. Davanti ha imprevedibilità sugli esterni, lavorano bene con le catene. Non hanno fatto tantissimi gol ma producono tanto. Dobbiamo fare una grande partita difensiva per ottenere poi delle situazioni offensive".

La Lazio non ha cambiato nulla rispetto allo scorso anno, può essere un vantaggio?

"Quando cambi tanti ci vuole più tempo per trovare l'amalgama, senza cambiare nulla però l'allenatore può avere meno soluzioni. Ci sono aspetti positivi e negativi. Vedo una Lazio che ha potenzialità, con giocatori abituati a giocare in un contesto non facile".

La Lazio è una squadra molto fisica, farà scelte più muscolari?

"Alcune scelte possono essere dettate anche da questo, in questo caso sto guardando in casa mia".

E' una partita particolare per lei contro la Lazio?

"No, era un derby quando ero alla Roma, ora alleno un'altra squadra. Sono allegato alla Roma e ho tanti amici romanisti, ma ho anche amici della Lazio. Siamo professionisti, ho preparato la sfida come ho sempre fatto".

