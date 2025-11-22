Milan, Allegri sta con Gattuso: "Se fermeranno il campionato, sarà un vantaggio per la nazionale"
TUTTO mercato WEB
Nel corso della conferenza stampa pre-derby, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha espresso un parere anche sull'appello del commissario tecnico della nazionale Gennaro Gattuso per fermare il campionato in prossimità dello spareggio per accedere ai prossimi mondiali: "Se fermiamo il campionato non giocheremo e aiuteremo la nazionale, ma credo che la nazionale abbia grandi possibilità di andare al Mondiale. Rino sta facendo un buon lavoro, se fermeranno il campionato ci fermeremo e sarà un vantaggio per la nazionale".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Allegri introduce il derby, Buffon fa un appello. A Parma c'è un nuovo portiere: le top news delle 13
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile