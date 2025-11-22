Milan, Allegri sta con Gattuso: "Se fermeranno il campionato, sarà un vantaggio per la nazionale"

Nel corso della conferenza stampa pre-derby, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha espresso un parere anche sull'appello del commissario tecnico della nazionale Gennaro Gattuso per fermare il campionato in prossimità dello spareggio per accedere ai prossimi mondiali: "Se fermiamo il campionato non giocheremo e aiuteremo la nazionale, ma credo che la nazionale abbia grandi possibilità di andare al Mondiale. Rino sta facendo un buon lavoro, se fermeranno il campionato ci fermeremo e sarà un vantaggio per la nazionale".

