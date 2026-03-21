Allegri: "Nei secondi tempi alziamo i giri dei motori. Athekame? Mi piace il suo atteggiamento"

Nel post partita di Milan-Torino, sfida che ha visto i rossoneri battere i granata per 3-2, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prestazione dei suoi ragazzi.

C’è un gran bel gruppo:

“Stanno facendo le cose importanti. Oggi vincere non era facile, sopratutto dopo la sconfitta contro la Lazio. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente, bisognava avere un pò più di velocità nei passaggi. Questo gruppo comunque è straordinario e merita applausi”.

Cosa l’ha convinta di Athekame?

“L’atteggiamento, la voglia. È un terzino più di spinta rispetto a Tomori”.

Cambiamento tecnico o tattico nel secondo tempo?

“Nel primo tempo abbiamo sofferto, nel secondo abbiamo dato più area alla partita. E i ragazzi sono stati bravi in questo”.

Sui primi tempi:

“Vedendola in lato positivo nei secondi tempi riusciamo ad alzare i giri dei motori. Anche a Roma settimana scorsa contro la Lazio, ma

Oggi siamo andati in vantaggio e i ragazzi sono stati molto bravi”.

Conosce l’allenatore che per ultimo ha battuto il Torino sia all’andata che al ritorno da allenatore del Milan?

“Ero giovane e avevo i capelli (ride, ndr)".