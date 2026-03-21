Milan, Allegri e le proteste sul rigore: "La foga del momento. Non vorrei che il cuore cedesse"

Il tecnico rossonero 'oggi importante vincere e non era facile'

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - "È la foga del momento. Inizio ad andare avanti con l'età, non vorrei che il cuore cedesse. Quindi in quel momento lì la partita per noi era molto importante". Così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, a Dazn dopo la partita con il Torino, parlando del rigore concesso ai granata a 5' dalla fine. Nelle proteste, Allegri ha detto "smetto di allenare", ovviamente nella foga del momento. "Venivamo dalla sconfitta contro la Lazio e nel primo tempo abbiamo trovato un Torino, nella prima mezz'ora, molto buono - ha proseguito Allegri .

Ma soprattutto noi forzavamo troppo la giocata dentro il campo e prendevamo troppe ripartenze. Nel secondo tempo i ragazzi sono cresciuti anche fisicamente, non era facile dopo il pareggio a fine primo tempo". "Oggi era importante vincere. Avevamo perso con Parma e Lazio - ha concluso - oggi non era facile vincerla e il Torino ha fatto una bella partita". (ANSA).