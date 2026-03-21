Allegri: "Importante l'arrivo di Rabiot, ha caratteristiche che alla squadra mancavano"

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita vinta dal Milan contro il Torino per 3-2, come nella gara d'andata:

Sull'andamento della partita

"Primo tempo complicato fino al momento del gol. Poi ci hanno ripresi a un minuto dall'intervallo. Non era facile reagire, dopo il ko contro la Lazio che poteva rimanere nella testa ma nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi".

Su Rabiot

"La società ha lavorato molto bene quest'estate. L'arrivo di Rabiot è stato molto importante, specie per le caratteristiche del giocatore che non avevamo all'interno della squadra. Poi ci sono state altre manovre della società, come tenere Maignan. E un'ottima base".

Obiettivo Champions più vicino

"Bisogna restare svegli perché sul 3-1 abbiamo smesso di giocare, consentendo loro di crossare. Il bello è che sul 3-2 siamo rientrati in partita e i ragazzi sono stati molto bravi".

Sulla crescita di Pavlovic

"Questo è un gruppo che ascolta molto e il miglioramento dei singoli ci permette di fare meglio. Pavlovic è cresciuto molto nell'ultimo periodo, sia tecnicamente che difensivamente che nei tempi di gioco".

Su Leao

"Ha giocato in condizioni non ottimali, mettendosi sempre a disposizione. Nell'ultima settimana era un po' in difficoltà. Abbiamo parlato, mi ha detto che non era al 100% e allora era giusto fermarsi e pensare a recuperare bene ora che arriva la sosta".

Ancora sull'obiettivo Champions

"Serve una vittoria in meno per l'entrata in Champions. Oggi era complicato perché se non avessimo vinto ti saresti portato un risultato negativo alla sosta".

Sulla Nazionale

"L'Italia deve andare ai Mondiali e ha tutte le carte in regola per farlo. Serve energia positiva a partire da tutti e credo che l'Italia ce la farà".