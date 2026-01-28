Allegri ora punta su di lui. Ma per l'anno prossimo il Milan ha già un nome

Il Milan riuscirà ad acquistare un difensore centrale in questa sessione di mercato? È una richiesta di Massimiliano Allegri già da tempo: i rossoneri, d'altronde, hanno cinque difensori (tra cui David Odogu, che ha giocato solo una manciata di minuti in questa stagione tra tutte le competizione) per tre posti; di fatto, c'è una sola alternativa (Koni De Winter) ai tre titolari.

Allegri ci conta

A proposito del belga. Contro la Roma è arrivato il primo gol della sua carriera con la maglia del Milan di Koni De Winter, in uno stato di forma e fiducia importante. Dopo la sciagurata serata Araba in Supercoppa contro il Napoli, De Winter non ha sbagliato (quasi) nulla. Ci possiamo anche mettere il brutto pareggio casalingo contro il Sassuolo, nel quale il belga non fu proprio irreprensibile una volta entrato in campo per l'infortunato Gabbia. Da lì, De Winter ha svoltato, prendendo più sicurezza, più coraggio. E Allegri, ora, può contare a tutti gli effetti su di lui.

Il nome

Per l'anno prossimo, però, si dovrà procedere ad un nuovo acquisto dietro per forza di cose. E il Milan sta provando ad anticipare la concorrenza. Il club rossonero, infatti, è in pressing su Mario Gila, difensore classe 2000 della Lazio: dialoghi in corso tra l’ad rossonero Furlani e il presidente biancoceleste Lotito, l’affare da circa 20 milioni di euro si concretizzerebbe in estate.