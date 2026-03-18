TMW Perrotta: “Fiducioso per i Mondiali. Vergara? Non è facile se hai davanti Neres e De Bruyne”

“L’idea è riportare la tecnica al centro di ogni discorso, e la persona al centro del movimento”. Simone Perrotta, intervistato a margine della presentazione del nuovo progetto della FIGC per il calcio giovanile italiano, ha parlato anche delle speranze di qualificazione ai Mondiali: “Sono molto fiducioso. Questo progetto guarda al lungo periodo, ci rivolgiamo a bambini di 5 anni. Prima che possano arrivare in Nazionale servirà del tempo, ma penso si possa essere fiduciosi”.

Vergara è esploso solo a causa dei tanti infortuni del Napoli. Perché questo stupore?

“Bisognerebbe conoscere a fondo la situazione del Napoli. Vergara l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato e si è messo a disposizione. Quando hai davanti Neres o De Bruyne è difficile emergere, ma quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto: bisogna capire da dentro perché sono state fatte determinate decisioni”.