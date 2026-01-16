Allegri: "Rabiot tra i migliori centrocampisti europei. Classifica? Guardo sempre chi c'è dietro"

È il solito Massimiliano Allegri quello che si è presentato in sala stampa al Sinigaglia dopo il successo per 3-1 del Milan. Il tecnico rossonero non ha avuto problemi a rispondere quando gli è stato chiesto quale parte della classifica guardasse: "Guardo sempre a chi c'è dietro. Vincere a Como stasera non era impresa facile, non aveva mai perso in casa e aveva la miglior difesa del campionato. Bravi i ragazzi, nel momento di difficoltà ci siamo allungati alla ricerca del pari e invece bisognava rimanere più attenti e concedere meno. Loro poi hanno avuto un grande dispendio di energia e alla fine mollano sempre qualcosa".

Perché Pulisic in panchina?

"Pulisic veniva da due partite molto dispendiose, noi avevamo bisogno di fisicità e difendere palla in avanti. Ho messo Loftus Cheek e almeno Pulisic sarà riposato domenica".

Questo è il suo Milan?

"Rabiot è uno dei migliori centrocampisti europei, mi fa arrabbiare quando lo fanno arrabbiare in campo e si mette a giocare da solo. Ma tutti hanno capito che per vincere le partite bisogna passare attraverso queste gare. Poi abbiamo cambiato diversi sistemi di gioco per trovare il bandolo della matassa".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.