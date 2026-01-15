Live TMW Milan, Allegri: "Non ho visto Fabregas. Il rinnovo di Maignan? Un problema della società"

23.06 - Il Milan rovescia il Como e sbanca il Sinigaglia 3-1, Nkunku e Rabiot sugli scudi per tenere viva la corsa Scudetto alle calcagna dell'Inter. A breve Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

23.13 - Inizia la conferenza stampa: "Noi ci prendiamo questo risultato, era molto importante per noi. In svantaggio ci siamo un pochino troppo allungati nel perdere palla, loro sono molto bravi dietro con il portiere. Maignan ci ha tenuto in piedi, poi loro sono calati dopo il 60' e hanno sbagliato diverse cose tecnicamente. Vittoria importante per noi, ma non vuol dire niente: con il Lecce abbiamo una partita tra 48 ore. Non bisogna festeggiare ma recuperare. Detto ciò, il Como è un'ottima squadra e ben allenata. Se ho parlato con Fabregas? No, non l'ho visto".

Il rinnovo di Maignan?

"Questo è un problema della società. Io credo che per fare grandi squadre ci vogliono grandi giocatori, come lui anche Maignan. Poi altri anche se giocano pochi minuti, quelli subentrati, comunque hanno avuto lo spirito giusto.

Guarda più chi c'è dietro o avanti ora?

"Guardo sempre a chi c'è dietro. Vincere a Como stasera non era impresa facile, non aveva mai perso in casa e aveva la miglior difesa del campionato. Bravi i ragazzi, nel momento di difficoltà ci siamo allungati alla ricerca del pari e invece bisognava rimanere più attenti e concedere meno. Loro poi hanno avuto un grande dispendio di energia e alla fine mollano sempre qualcosa".

Perché Pulisic in panchina?

"Pulisic veniva da due partite molto dispendiose, noi avevamo bisogno di fisicità e difendere palla in avanti. Ho messo Loftus Cheek e almeno Pulisic sarà riposato domenica".

Questo è il suo Milan?

"Rabiot è uno dei migliori centrocampisti europei, mi fa arrabbiare quando lo fanno arrabbiare in campo e si mette a giocare da solo. Ma tutti hanno capito che per vincere le partite bisogna passare attraverso queste partite. Poi stasera abbiamo cambiato diversi sistemi di gioco per trovare il bandolo della matassa":

23.18 - Finisce conferenza stampa.