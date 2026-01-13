TMW
Allenamento Atalanta, quattro gli assenti dal gruppo per Palladino. Djimsiti fermo ai box
L'Atalanta nella mattinata di oggi è tornata ad allenarsi agli ordini di mister Raffaele Palladino, per preparare il prossimo impegno di Serie A, la partita di venerdì prossimo sul campo del Pisa.
Quattro gli assenti dal gruppo nella seduta odierna della Dea. Allenamento individuale sul campo per i rientranti Sead Kolasinac e Raoul Bellanova, ancora lavoro integrato con la squadra Under 23 invece per un lungodegente come il laterale olandese Mitchel Bakker. Terapie invece per l'infortunato Berat Djimsiti.
L'Atalanta si allenerà anche nella giornata di domani, con una seduta fissata al mattino.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
