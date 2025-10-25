Alta tensione al Maradona. Conte vs Lautaro atto secondo, il Toro attacca e il tecnico risponde
Altissima tensione al Maradona, col Napoli avanti 2-1 sull'Inter al 62' minuto. Poco dopo la rete di Calhanoglu su calcio di rigore, nei pressi della panchina del Napoli è nato un capannello con protagonisti sia i giocatori in campo che gli staff all'esterno.
Nell'occasione il tecnico azzurro Antonio Conte è stato ammonito e subito dopo il cartellino sventolato da Mariani, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez non le ha mandate a dire al suo ex allenatore, mimando il gesto della paura con la mano e gridandogli a più riprese "cagon", termine spagnolo che sottintende la mancanza di attributi. Parola a cui il tecnico azzurro ha risposto per le rime, infiammando ancora di più l'atmosfera.
Una scena che ha subito richiamato alla mente l'episodio del 12 maggio 2021, quando lo stesso Lautaro uscendo dal campo per una sostituzione rispose in modo furibondo alla scelta di Conte, all'epoca allenatore dell'Inter. Fulminea la risposta del tecnico leccese al suo giocatore: "Fenomeno del ca**o, i calci in faccia te li devi dare…". Episodio a quanto pare mai totalmente digerito dai protagonisti.