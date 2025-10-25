Fabregas: "A fine primo tempo pensavo di perdere, un anno fa non avremmo pareggiato"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha commentato così il pareggio ottenuto oggi contro il Parma nell'ottava giornata di Serie A: "Penso che nel primo tempo non abbiamo giocato molto bene, loro sono stati migliori. Senza fare grandi cose siamo comunque migliorati anche con i cambi, ma senza occasioni. Questo tipo di partite quando non si possono vincere è meglio non perderle, continuiamo a crescere. Abbiamo trovato una ottima solidità difensiva, in otto mesi solo tre sconfitte, a San Siro, Bologna e Barcellona, poche squadre se non nessuna prendono meno gol di noi in Serie A. Come sempre ci sono tante cose da migliorare, ma l’anno scorso l’avremmo persa".

Come mai nel secondo tempo ha messo Diao e Kuhn e non dal primo?

"Potevano giocare al massimo 45 minuti, per questo sono entrati dopo. Si vede che Diao è stato fuori lungo, Kuhn ha fatto bene sia davanti che dietro ma gli manca qualcosa a livello fisico. Questo lo si ritrova solo giocando, però dopo il primo tempo non ero neanche convinto di portare a casa il pareggio. Se proprio dovevamo perderla l’avremmo fatto con le nostre armi, ma siamo migliorati".

Anche in fase di non possesso la squadra è attenta.

"Certo che siamo migliorati nei dettagli, oggi un po’ peggio però rispetto alle altre volte. Abbiamo tanti ragazzi giovani, è la prima volta in A per tanti ragazzi e per la società. È normale, ora dobbiamo continuare e mercoledì ci sarà un’altra partita".

Come ha visto Caqueret e Perrone?

"Perrone è il nostro faro, sempre, è molto importante per noi e continua a crescere. È la sua seconda stagione in Serie A, come tutti sta crescendo. Caqueret oggi ha sofferto il meno palleggio e i pochi passaggi tra le linee, ha perso un po’ di profondità".