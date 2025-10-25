Genoa, i convocati per la gara col Toro: torna Messias, indisponibili Stanciu e Marcandalli
Il Genoa ha convocato 26 giocatori per la gara di domani in trasferta contro il Torino (ore 12:30), valida per l'ottava giornata di Serie A. La buona notizia per mister Patrick Vieira è senza dubbio il ritorno di Junior Messias, mentre sono ancora indisponibili Stanciu e Marcandalli. Di seguito l'elenco completo dei rossoblù:
Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.
Difensori: Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez.
Centrocampisti: Carboni, Cuenca, Ellertsson, Frendrup, Gronbaek, Malinovsky, Masini, Onana, Thorsby.
Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Fini, Messias, Venturino, Vitinha.
