Serie B, al Catanzaro basta Cissé: battuto il Palermo 1-0
Brusco stop per il Palermo che cade 1-0 in casa del Catanzaro. A decidere il match è un gol realizzato da Cissé allo scadere del primo tempo. Con questo risultato il Catanzaro muove la classifica e si porta a 9 punti, mentre i rosanero non riescono a mantenere il passo delle big. Di seguito il riepilogo:
9ª GIORNATA
Modena - Empoli 2-1
22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli
Avellino – Spezia 0-4
63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo
Monza – Reggiana 3-1
2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)
Sampdoria – Frosinone 1-1
38' Zilli (F), 69' Coda (S)
Südtirol - Cesena 0-1
31' Shpendi
Virtus Entella – Pescara 1-1
73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)
Sabato 25 Ottobre 2025
Carrarese – Venezia 3-2
13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Di Stefano (C)
Catanzaro-Palermo 1-0
45’+2’ Cisse
Domenica 26 Ottobre 2025
Ore 15.00 Padova – Juve Stabia
Ore 17.15 Bari – Mantova
CLASSIFICA
Modena 21*
Monza 17*
Cesena 17*
Palermo 16*
Frosinone 15*
Carrarese 14*
Venezia 13*
Juve Stabia 13
Reggiana 12*
Avellino 12*
Padova 11
Südtirol 10*
Virtus Entella 10*
Empoli 10*
Catanzaro 9*
Pescara 7*
Spezia 6*
Sampdoria 6*
Bari 6
Mantova 5
*una gara in più
