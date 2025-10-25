Il Napoli sorride ma Conte trema: l'ennesimo infortunio è ai muscoli di De Bruyne

Il Napoli non può che essere soddisfatto, dopo il successo contro l'Inter e la ritrovata vetta della classifica in Serie A. Dentro alla sfida del Maradona, però, c'è anche la brutta notizia che riguarda l'infortunio di Kevin De Bruyne, uscito dal campo a fatica dopo aver segnato il rigore.

Un infortunio evidentemente muscolare su cui sarà fatta chiarezza nelle prossime ore, ma a giudicare dalla presenza del belga in stampelle al termine del match le sensazioni sono negative, col giocatore che verosimilmente starà fuori alcune settimane.

Un infortunio che va a sommarsi ai tantissimi altri avuti dal Napoli in stagione: Romelu Lukaku si è fermato in estate costringendo la società ad acquistare Rasmus Hojlund, un altro fermo ai box in questo periodo. L'infortunio di Matteo Politano è stato assorbito dalla sosta, mentre quello di Stanislav Lobotka è ancora in corso, col regista che ancora non è rientrato. Per una partita è stato fermo anche Scott McTominay, prima di lui era toccato anche a Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno. E prima del match con l'Inter si è fermato anche Alex Meret per una frattura al piede. Una situazione che certamente non farà piacere a Conte, il quale dovrà valutare ed eventualmente trovare una contromisura all'altezza del suo Napoli.