Il Chivu che non ti aspetti: il tecnico dell'Inter abbassa i toni e non cerca alibi

Dopo lo sfogo di Beppe Marotta post Napoli, col presidente dell'Inter che ha chiesto chiarezza ai vertici arbitrali in merito ai "rigorini" dopo il contatto di ieri Mkhitaryan-Di Lorenzo, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha in parte sorpreso, parlando in termini completamente diversi davanti ai microfoni.

"La società ha il diritto di fare quello che pensa sia giusto, io da allenatore per coerenza con ciò che ho sempre detto non verrò mai a lamentarmi, ho una dignità e un approccio al calcio diverso rispetto a qualcun altro. A me della reputazione o di far vedere quanto sono bravo non interessa, io devo trasmettere dei valori ai giocatori che devono pensare solo a giocare. Sto cercando di cambiare le cose, anche se mi sembra di lottare da solo. In Italia siamo abituati a piangere, a lamentarsi, ma non bisogna farlo, bisogna evolverci e fare le cose nel modo giusto. Non dobbiamo trovare scuse o alibi, noi dobbiamo pensare al nostro gioco, al mantenere la lucidità, all'essere propositivi e restare in partita senza sprecare energie perché certe cose non si possono controllare".

Insomma, un punto di vista forte e netto, distante da quello espresso dal presidente interista. Anzi, per certi versi più simile a quello di Antonio Conte che rispondendo allo stesso Marotta aveva spiegato come a suo modo di vedere un intervento del genere fosse sbagliato in quanto nocivo per la squadra che così potrebbe trovare alibi.