Cuesta: "Per vincere bisogna fare gol, ma anche difendere. Ora facciamo risultato a Roma"

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, l’allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto per parlare del pareggio raccolto contro il Como (0-0 il risultato finale del match del Tardini). Queste le sue dichiarazioni sull'ottava giornata di Serie A:

Oggi del Parma sono piaciute tante cose, tra cui la solidità. Oggi avete lavorato bene con e senza palla.

"Provo a stimolare in ogni allenamento e in ogni giornata insieme i ragazzi. È stata una partita molto diversa da quella di Genova, siamo stati solidi avendo anche la capacità di pressare alto. Siamo stati più fluidi e questo ci ha permesso di arrivare alla porta del Como. Ora dobbiamo continuare su questa strada, siamo dispiaciuti di non aver raccolto i tre punti, ma questo dispiacere si deve convertire in energia per fare una grande prestazione e trovare un grande risultato a Roma".

Come commenta la grande solidità difensiva del Parma?

"La nostra intenzione è vincere, e per vincere bisogna fare gol ma anche difendere bene. Nella mia prima conferenza qui avevo detto che come vedo io il calcio bisogna fare così, attaccare in undici e difendere in undici. Bisogna essere sempre connessi e avere tutti la stessa mentalità. Questo c’è, ora bisogna crescere e lavorare. La strada è quella giusta".